FC Nantes - Mercato : on sait quand Abline (Stade Rennais) doit signer à Nantes

Le FC Nantes est en passe de tenir son attaquant ! Comme l’indique L’Équipe et le Parisien, le Stade Rennais et son vieil rival sont d’accord pour le prêt avec option d’achat du jeune attaquant de 20 ans. L’intéressé doit d’abord prolonger d’un an. « Le joueur a validé le départ à Nantes. Signature peut-être demain », affirme Benjamin Quarez sur Twitter, confirmant que l'option d'achat serait de l’ordre de 6 millions d’euros.

Un dossier bouclé cette semaine ?

Alors que le FC Metz et Clermont suivent également le dossier, le FCN aurait donc eu les faveurs de l’international Espoirs. Le quotidien sportif confirme que les négociations pourraient aboutir d’ici à la fin de la semaine.

