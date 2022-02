FC Nantes - Mercato : Pierre Ménès envoie Lafont chez les Bleus, son départ déjà programmé ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Hériter de la note maximale de 10 dans L’Équipe peut marquer le tournant d’une carrière. Celle d’Alban Lafont (23 ans) pourrait donc (re)décoller après sa prestation exceptionnelle de samedi contre le PSG (3-1). Pierre Ménès confirme qu’il le voit avoir le potentiel pour être enfin appelé en équipe de France.

« Mandanda ne joue plus, Costil est blessé, il pourrait être le troisième gardien avec Hugo Lloris et Mike Maignan, a-t-il observé sur son blog. Mais bon, on n’a pas attendu ce match contre le PSG qui est évidemment exceptionnel pour voir qu’Alban Lafont fait une grosse saison. C’est un gardien qui a longtemps stagné, mais cette année, il est exceptionnel. Mais, si je peux me permettre une remarque, si Lafont a eu 10/10, c’est parce que le PSG a eu une multitude d’occasions. »

Les observateurs ont toujours pensé que Lafont devrait quitter le FC Nantes pour viser plus haut et intégrer enfin les Bleus. Le cap pourrait être franchi au mercato estival puisque l’ancien portier de la Fiorentina a rejoint SportCover, l’agence de Meïssa Ndiaye (Sala, Pallois, Ben Yedder, Nkoudou, Augustin, Mukiele, Abdou Dabo…). « Une nouvelle étape dans ma carrière », a-t-il sobrement commenté pour officialiser la nouvelle. Pour la petite anecdote, l'agence est dotée d’une forte ouverture à l’international.

Une nouvelle étape dans ma carrière 🙏🏾🔥 Très heureux de rejoindre la famille @sport_cover 🧤 #AL1 pic.twitter.com/IhGNqcUg3s — Alban Lafont (@AlbanLafont) February 21, 2022