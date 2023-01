FC Nantes - Mercato : plusieurs échos inquiétants concernant la recrue João Victor

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Mercredi, le FC Nantes a accueilli une troisième recrue sur ce Mercato d'hiver : le défenseur brésilien Joāo Victor (24 ans), prêté sans option d'achat par Benfica afin qu'il retrouve du temps de jeu après une grave blessure.

Si les Canaris ont misé sur un stoppeur ressemblant beaucoup à Diego Carlos pour se renforcer sur la fin de saison, il semblerait que l'ancien roc des Corinthians, transféré au Portugal pour 9 M€ l'été dernier après une grosse bataille Benfica – Porto, arrive dans un très sale état sur les bords de l'Erdre.

João Victor serait complètement cramé

C'est en tout cas ce qu'ont affirmé en chœur les journalistes de Ouest-France Jean-Marcel Boudard et David Phelippeau dans le podcast « Sans contrôle ». En effet, après avoir interrogé journalistes portugais et agents brésiliens, les deux hommes ont dépeint João Victor comme « complètement hors de forme » et « pas opérationnel tout de suite ».

Problème : du côté du FC Nantes on envisagerait de lancer le stoppeur brésilien dès la semaine prochaine pour le choc face à l'OM. Preuve du peu de considération d'Antoine Kombouaré pour l'option menant au jeune Nathan Zézé...