FC Nantes - Mercato : plusieurs recrues ferrés d’ici à la mi-juin ?

FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes a réalisé une magnifique saison 2021-2022. Les Canaris ont réalisé un bon championnat, après avoir failli descendre la saison dernière. Les hommes d’Antoine Kombouaré ont aussi remporté la Coupe de France, contre l’OGC Nice, plus de 20 ans après leur dernier titre.

Alors que le mercato estival ouvre ses portes dans quelques jours, les dirigeants espèrent vite trouver des accords pour cet été. Selon “Le prophète du ballon rond“, bien informé sur le FC Nantes, les dirigeants nantais veulent et pourraient régler plusieurs dossiers mercato avant la mi-juin.

L’objectif de cette manœuvre est de lancer la préparation estivale avec les recrues le plus rapidement possible. Quelques jeunes joueurs avec un bon potentiel devraient également accompagner les professionnels lors de la préparation, Antoine Kombouaré semblant ouvert à plus d'échanges.

Pour résumer Alors que le FC Nantes prépare la saison prochaine, les dirigeants comptent ferrer des recrues d’ici mi-juin. Les dirigeants veulent pourvoir préparer la nouvelle saison avec l’effectif aux complet le plus vite possible.

Adam Duarte

Rédacteur