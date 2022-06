Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

En Ligue 1, ce début de Mercato d'été est clairement à deux vitesses. Il y a des clubs résolus à avancer vite car soutenus par de nouveaux actionnaires (comme le SCO Angers ou l'OL)... Et d'autres qui attendent que le marché se décante dans le ruisellement des transferts et sur les ventes pour espérer réaliser quelques coups. Le FC Nantes, qui est extrêmement peu actif depuis l'ouverture du marché et a raté Youssouf M'Changama (AJ Auxerre) figure dans cette deuxième catégorie.

Le FCN attend les ventes … et les bonnes affaires

Chez les Canaris, il y a les joueurs que l'agent Mogi Bayat (l'éminence grise officieuse du club) se propose de ramener et ceux qu'Antoine Kombouaré aimerait récupérer. Les points de convergence sont très limités, ce qui explique que peu de choses fuitent actuellement du côté de la Jonelière concernant les profils ciblés.

Il faut dire que Nantes attend d'abord de vendre Ludovic Blas ou Moses Simon pour une somme approchant les 20 M€ chacun avant d'investir d'accélérer. Bien sûr, les trous dans la raquette sont nombreux. Avec le départ de Wylan Cyprien, il manque au moins un milieu axial. Quentin Merlin n'a toujours pas de doublure à gauche et devant, c'est le grand chantier avec les fins de prêt d'Osman Bukari et Willem Geubbels combinés aux départs libres de Jean-Kévin Augustin, Kalifa Coulibaly et – plus embêtant – de Randal Kolo Muani.

Coco avant-centre pour démarrer la préparation ?

Trouver un avant-centre efficace est la denrée la plus rare et la plus chère du marché. Du côté du FC Nantes, on est prêt à attendre un peu pour se jeter sur les bonnes affaires. C'est notamment le cas des dossiers Hwang et Mara en fonction de la chute ou non des Girondins de Bordeaux en National 1. En attendant que les dossiers se décantent, il est probable qu'on assiste à un début de préparation le 29 juillet sans n°9 de métier et avec le seul Marcus Coco pour dépanner dans le registre. Un peu inquiétant dans la mesure où la saison des Canaris démarrent dès le 30 juillet face au PSG à Tel Aviv (Trophée des Champions) mais pas non plus dramatique puisque Ludovic Blas et Moses Simon sont toujours là en dynamiteur de défense...

Alexandre Corboz

Rédacteur