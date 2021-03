FC Nantes – Mercato : Randal Kolo Muani aurait pu filer en Italie

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Si Randal Kolo Muani (22 ans) est une belle réussite de la formation du FC Nantes, l'attaquant originaire de Villepinte n'a pas connu une carrière de tout repos chez les jeunes. Repéré par Neuilly-sur-Marne par les scouts parisiens des Canaris en 2015, « RKM » cherchait par tous les moyens à faire comme ses ex camarades de Torcy Lamine Ghezali (parti à l'ASSE) et Alexis Claude-Maurice (parti à Lorient) en rejoignant un club professionnel. Et il était prêt à s'exiler pour réussir.

Tout proche de signer à Vicenza en 2014

Lancé en Ligue 1 par Sergio Conceiçao lors d'un FC Nantes – OM (3-2) en décembre 2016, l'international Espoirs est revenu sur ses débuts, confessant un pan méconnu de sa carrière à Ouest-France : « Le stade de la Beaujoire était plein, j’avais des étoiles dans les yeux. Je me disais que, deux ans auparavant, j’étais en Italie. C’était fou… »

L'Italie a finalement pris la forme de deux essais à Cremonese et à Vicenza en 2014. Si le premier s'est révélé infructueux, le second devait déboucher sur un contrat. L'offre de Vincenza (alors en Série B italienne) tardant à arriver, c'est finalement le père de Randal qui a fait machine arrière avant un retour en France par la petite porte. On connait la suite...