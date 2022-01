FC Nantes, OM, LOSC – Mercato : Randal Kolo Muani se laisse jusqu'à fin février pour trancher

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Randal Kolo Muani (FC Nantes, 23 ans) vit ses derniers mois dans la Cité des Ducs. L'attaquant de l'équipe de France Espoirs l'a dit récemment, la tendance n'est plus à une prolongation de contrat avec les Canaris mais bel et bien à un départ libre au 30 juin prochain, à la fin de son présent contrat... Mais il ne sait pas encore où.

Si l'Eintracht Francfort est de loin, et depuis longtemps, le club le plus chaud pour l’accueillir, « RKM » prend son temps et voit de plus en plus de grands clubs se proposer. En France, l'OM, l'AS Monaco ou encore le LOSC sont venus aux renseignements. A l'étranger, Kolo Muani a reçu des sollicitations du Milan AC, de clubs russes, turcs et allemands (Leipzig, Leverkusen, Dortmund et Mönchengladbach en plus de Francfort).

Selon L'Equipe, Randal Kolo Muani dispose bel et bien de trois projets concrets déjà sur la table en comptant celui de l'Eintracht. Il « pourrait se décider idéalement d'ici fin février pour un club à dimension européenne », avance le quotidien sportif.