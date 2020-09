FC Nantes - Mercato : Ranieri prêt à piocher des talents L1 et chez les Canaris ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Claudio Ranieri a l’art du rebond. À l’heure où la Serie A doit reprendre ses droits, l’actuel entraîneur de la Sampdoria de Gênes a évoqué les forces en présence cette saison en Italie. Aussi, l’ancien entraîneur du FC Nantes n’a pas caché qu’il gardait un contact très étroit avec le championnat de France, où il a officié à deux reprises, à l’AS Monaco de 2012 à 2014 et au FC Nantes en 2017-2018.

« Je regarde toujours le foot français avec attention, affirme-t-il dans L’Équipe du jour. Il m’a beaucoup donné et on peut y trouver des joueurs intéressants. Je le répétais déjà quand j’y entraînais, il y a des diamants bruts qui n’attendent que de briller. » Ranieri connaît forcément des joueurs toujours en place au FC Nantes. Leur faisait-il référence dans ses derniers paroles ? Quand on sait qu’Abdoulaye Touré a des touches en Italie, on peut se poser la question...

Ranieri valide le choix de la L1 pour la crise sanitaire

Le technicien italien a aussi commenté la prestation historique des clubs tricolores en Ligue des champions avec deux représentants dans le dernier carré. « Ils ont eu la jugeote d’arrêter tout de suite le championnat, ils ont pu se reposer et entrer en forme au bon moment, lors du sprint final, quand les autres équipes étaient plus fatiguées. Leurs calculs étaient justes. Il y a toujours un Championnat locomotive qui tire les autres “top Ligues” et ça peut être le tour de la Ligue 1 », a-t-il conclu.