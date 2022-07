FC Nantes - Mercato : Sissoko présenté aujourd’hui, Kombouaré relance Hwang (Bordeaux) !

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Le gros coup du FC Nantes se confirme. Dans son édition du jour, L’Équipe assure que Moussa Sissoko (32 ans) a passé sa visite médicale mercredi soir et paraphé un contrat de deux ans en faveur des Canaris. Sur place, le milieu de terrain de Watford sera même présenté aujourd’hui en début d’après-midi, en présence de Franck Kita et d’Antoine Kombouaré.

Le mercato du FC Nantes est donc bien lancé et devrait désormais s’orienter sur des renforts offensifs. Si la piste Luis Henrique est bien réelle à l’OM, les Canaris songent toujours à Hwang Ui-Jo (Girondins, 29 ans), qui apparaît comme une priorité de Kombouaré. Des échanges avec l’entourage de l’attaquant international sud-coréen sont entretenus.

Au début du mercato, Bordeaux semblait attendre 8 M€ d’un transfert qui devrait se négocier plus bas, mais le FC Nantes n’est pas seul et rien ne se passera tant que la situation du FCGB, rétrogradé administrativement en National par la DNCG (appel étudié mardi prochain), ne sera pas plus claire. En attendant, le quotidien sportif fait savoir que le FCN s’active sur d’autres dossiers.

Pour résumer Transféré de Watford, où il lui restait un an de contrat, le milieu international Moussa Sissoko (32 ans, 71 sélections) sera présenté au FC Nantes aujourd’hui en début d’après-midi, en présence de Franck Kita et d’Antoine Kombouaré.

