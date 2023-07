FC Nantes – Mercato : trois recrues OK pour venir, mais Kita fait encore des siennes !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Selon la radio Hit West, le FC Nantes avance sur plusieurs dossiers. Le club serait proche de faire revenir deux défenseurs : Chidozie Awaziem (Boavista) et Lionel Carole (Kayserispor). « Les 2 joueurs sont OK tout comme l’attaquant Meschack ÉLIA (Berne) », précise le média.

Il y aurait déjà fritures sur la ligne entre Kita et Aristouy !

Mais il y a un mais, et Hit West ajoute... « MAIS rien n’est fait sur ces 3 dossiers car Waldemar Kita, comme à son habitude, refuse pour l’instant de valider ces demandes conjointes du staff et de la cellule de recrutement (qui ont choisi ces profils). Le président n’a d’ailleurs plus d’échanges avec le coach. Classique. »

