FC Nantes : un ancien coach des Girondins après Kombouaré en cas de défaite à Brest ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Hier, lors d'une interview à Europe 1, Antoine Kombouaré a déclaré : « J'ai fait comprendre que je ne partirai pas si le club est en Ligue 2. C'est impossible. Donc, on donne tout ce qu'on a pour que, à la fin, on soit tous heureux. Aujourd'hui, il est hors de question pour moi de parler de mon avenir, que ce soit donc avec mes dirigeants ou avec des gens de l'extérieur. Il peut y avoir le meilleur club du monde qui me contacte, je ferme la porte parce que je veux que mon esprit soit à 100 % focalisé sur le maintien en Ligue 1 du FC Nantes ».