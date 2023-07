FC Nantes - Mercato : un ancien de l'OL veut braquer les Canaris !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

C'est l'insider Mohamed Toubache-Ter qui le révèle ce jeudi : le FC Nantes s'est vu proposer un joueur brésilien... « Un joueur brésilien qui a déjà joué dans le Championnat Français a été proposé au board nantais… Dossier sera évoqué en fin/début d’aprem… car y’a vraiment des gens qui ont du culot. »

Tetê demanderait une fortune

Et l'identité du joueur en question a été dévoilée : il s'agit de Tetê, l'ailier passé par l'OL. « Un agent proche du board nantais leur a proposé Tetê, passé par Lyon. Ça demande une prime à la signature d’un montant de 6,5M€ net + un salaire de 2,5M€ net annuel !!! ». Pour rappel, Tetê avait inscrit 8 buts et délivré 10 passes décisives en 30 matches de L1 sous le maillot de l'OL. Avant de filer en janvier à Leicester où il a été en grande difficulté (1 but en 14 matches de Premier League)...

