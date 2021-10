FC Nantes - Mercato : un ancien des Canaris retrouve un club (officiel)

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

"Le défenseur latéral de 30 ans, libre de tout contrat, s’engage en Blanc et Rouge pour un an et demi. L’ancien joueur de Châteauroux est arrivé au club il y a plusieurs jours pour être évalué. Son état d’esprit et ses qualités ont convaincu le staff technique ajaccien. (...) L’international comorien portera le numéro 24 sous ses nouvelles couleurs", peut-on lire sur le communiqué du club ajaccien.

🖋 𝐍𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐮𝐞



Chaker Alhadhur, arrière latéral de 30 ans, s'engage en Blanc et Rouge 👇 Bienvenue au club! 🔴⚪ #ACAjacciohttps://t.co/01oUCZYhJh — AC Ajaccio (@ACAjaccio) October 12, 2021