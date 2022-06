FC Nantes - Mercato : un ancien Rennais plaît au FCN et serait prêt à dire oui à l’OM !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le poste de latéral droit est une denrée rare en France, où l’OM et le FC Nantes auraient bien aimé se renforcer ces derniers mois. Si Jorge Sampaoli et Antoine Kombouaré ont réussi à bricoler avec les moyens du bord - surtout à Marseille - le profil de Yan Valéry (23 ans) a déjà été étudié par les Canaris. Mais ce serait bien à l’OM que le défenseur de Southampton serait prêt à rebondir dès la saison prochaine.

« C’est flatteur si l’OM venait à s’intéresser à moi. On sait que c’est un très grand club en France donc personne ne va jamais cracher sur Marseille. Il me reste un an de contrat à Southampton et on verra ce qui va se passer cet été, a-t-il affirmé à Foot Mercato. Je ne vais jamais cracher sur la L1, je suis Français, si c’est un club du haut… il y en a beaucoup, même mon club formateur le Stade Rennais sort d’une superbe saison, tu vois aussi des clubs comme Strasbourg ou Lens, ça joue très bien. On connaît après les gros clubs avec Nice, Lyon, il y a beaucoup de très bons clubs et moi ça ne me dérangerait pas, un jour, de rentrer en France et de jouer là-bas, c’est sûr. »

Le nom de Valéry avait été lié à l’OM l’année dernière, en mai 2021, à l’heure où on ne savait pas encore si Pol Lirola (24 ans) serait définitivement transféré par la Fiorentina. Cela fut finalement le cas mais le latéral droit espagnol n’est aujourd’hui plus en odeur de sainteté avec Sampaoli après une saison fort décevante. Un retour en Italie ne serait pas écarté d’ici à la fin de ce mercato estival.

À un an de la fin de son contrat du côté de Southampton, @yan_valery s'est confié pour FM ! https://t.co/JSvTWG7qQn pic.twitter.com/topXUj5BHM — Josué Cassé (@CasseJosue) June 26, 2022

Pour résumer Pisté par le FC Nantes au poste de latéral droit, Yan Valéry (Southampton, 23 ans) a fait ses gammes en Premier League et ne serait pas contre l’idée de revêtir le maillot de l’OM à l’avenir. L'ancien du Stade Rennais est ambitieux.

Bastien Aubert

Rédacteur

Podcast Men's Up Life