FC Nantes – Mercato : un attaquant de la Fiorentina pour boucler le recrutement offensif ?

Si le FC Nantes a déjà enrôlé Evann Guessand (Nice) et Mostafa Mohamed (Galatasaray) pour renforcer sa ligne d'attaque, Antoine Kombouaré vise encore un offensif et un latéral gauche de complément. La piste Kouamé relancée Concernant l'attaquant, un nouveau nom est sorti du chapeau par l'Equipe : Christian Kouamé (Fiorentina, 24 ans). D'après le quotidien sportif, les Canaris discutent avec la Viola d'un prêt avec option d'achat de l'ancien joueur d'Anderlecht. L'été dernier déjà, par l'entremise de Mogi Bayat, le FCN avait tenté de faire venir le buteur ivoirien avant que ce dernier n'atterrisse finalement chez les Mauves et y réalise une belle saison (13 buts, 10 passes décisives en 36 matchs). Christian Kouamé est encore sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club toscan. 🔴 Le FC Nantes apprécierait le profil de Christian Kouamé (24 ans) !



Des discussions seraient en cours avec la Fiorentina pour un prêt avec option d'achat.



Ses stats avec Anderlecht (prêté la saison dernière ) :



👕 36 matchs

⚽ 13 buts

🎯 10 passes D



