FC Nantes - Mercato : un attaquant prometteur a signé contre toute attente !

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Le FC Nantes tient sa première signature pour la saison prochaine. En fin de contrat et plus dans les plans de la Maison Jaune cet hiver, Samuel Yepie Yepie (19 ans) a fini par convaincre ses éducateurs et a prolongé d’une saison, plus deux en option. L’Équipe et Ouest-France ont annoncé la nouvelle tour à tour en rappelant que l’un des fers de lance de la génération 2002 du FC Nantes, attaquant polyvalent et percutant, ne se dirigeait pas du tout vers cette issue positive il y a encore quelques mois.

Yepie-Yepie enfin rassurant

« Le Francilien avait perdu le fil, au point de ne plus entrer dans les plans de la formation. Ses six derniers mois ont retourné la situation en sa faveur, précise le quotidien régional. Recruté à l’été 2017, Yepie Yepie a montré de nouvelles attitudes au sein de la réserve et un comportement rassurant sur sa détermination à franchir le cap. Observé au Portugal et suivi par le FC Lorient, l’ailier virevoltant de 19 ans entame une nouvelle ère au son de son club formateur. »

Oh la bonne surprise du jour Yepie-Yepie ! #FCNantes — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) May 30, 2022

Pour résumer Samuel Yepie Yepie (19 ans) a bel et bien prolongé son bail avec le FC Nantes et sera même à la reprise du groupe professionnel le 29 juin prochain ! Un vrai retournement de situation pour le jeune attaquant des Canaris...

Bastien Aubert

Rédacteur