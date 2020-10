FC Nantes - Mercato : un autre indésirable de Gourcuff pourrait suivre Moutoussamy

Le Mercato n'est peut-être pas fini au FC Nantes. Après le prêt sans option d'achat de Samuel Moutoussamy au Fortuna Sittard, aux Pays-Bas, un autre départ pourrait être acté ces prochains jours : celui d'Abdoulaye Touré. L'ancien capitaine des Canaris n'est plus un premier choix au milieu pour Christian Gourcuff, qui verrait d'un bon œil son départ.

Le Spartak Moscou pourrait revenir à la charge

Selon Ouest-France, Touré était dans le viseur de Valence, Getafe et surtout Porto dans le money-time du Mercato, lundi. Nantes aurait même repoussé deux offres de 6 et 5 M€ en provenance du Spartak Moscou et d'Angers. Mais la piste russe serait toujours d'actualité. « Attention, le mercato nantais n’est toujours pas terminé. Touré pourrait encore faire l’objet d’une offre de Russie dans les prochains jours. Dans ce cas, on peut s'imaginer que le club pourrait le remplacer dans le cadre d’un transfert domestique ou joueur libre », croit en effet savoir l'insider Alexandre Nomballier. Wait and see, donc...