FC Nantes - Mercato : un autre milieu que Louza et Touré sur le départ ?

L’arrivée de Pedro Chirivella a fait du bien au FC Nantes. Arrivé en provenance de Liverpool, où il ne jouait pas beaucoup, le jeune milieu de terrain espagnol a su se faire une place dans la rotation de Christian Gourcuff. Son style technique et léché en fait un excellent complément d’Imran Louza même si son manque de muscle pourrait manquer au fil de la saison.

Pour l’instant, cela ne dérange pas plus que cela l’entraîneur des Canaris, qui sait qu’il va sans doute perdre un autre de ses compères de l’entrejeu d’ici à la fin du mercato le 5 octobre prochain. Alors que Louza est considéré par l’OL comme un possible successeur d’Houssem Aouar et qu’Abdoulaye Touré pourrait quitter le FC Nantes pour l’Italie, un autre Canari pourrait aller voir ailleurs : Mehdi Abeid.

Le FC Nantes ne s’opposera pas à un départ d’Abeid

« Il ne devait pas être retenu en cas d'offre, mais on est déjà à deux semaines de la fin », glisse l’insider Emmanuel Merceron sur son compte Twitter. Un départ du milieu algérien (28 ans) constituerait une demi-surprise puisqu’il n’a vraiment réussi à confirmer sur la durée son bon début de saison dernière.