Si on a davantage parlé de la situation de Jean-Kévin Augustin, l'ancien attaquant du PSG n'est pas le seul banni d'Antoine Kombouaré à être resté à quai cet été au FC Nantes. Revenu de son prêt à Amiens, Molla Wagué (30 ans) s'entraîne lui aussi à la Jonelière en quête d'un nouveau projet. Dans un entretien à Foot Mercato, le défenseur malien a évoqué son cas.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Molla Wagué assure être en pleine possession de ses moyens : « Je sors d’une saison en Ligue 2, à Amiens, où j’étais titulaire indiscutable. J’ai disputé 24 matches, à cause d’une blessure en fin de saison dont je suis évidemment bien rétabli. Sur ces 24 matches, on a réalisé 10 clean sheets (…) Je n’ai que 30 ans, ce sont généralement les meilleures années pour un défenseur central. Comme je l’ai dit, j’ai enchaîné les titularisations avec Amiens, je suis encore bien physiquement et dispo pour relever un nouveau défi ».

« A Nantes, on ne m'a jamais expliqué le pourquoi du comment »

Molla Wagué en veut un peu au FC Nantes et déplore un manque de communication : « Je m’entraîne en marge du groupe professionnel, sans raison pour être tout à fait honnête. On ne m’a jamais expliqué le pourquoi du comment (…) Je n’ai jamais eu ma chance au final depuis que j’ai signé, il faut dire les choses comme elles sont. On ne m’a jamais montré de la confiance, que je faisais partie des plans, et pour un joueur il n’y a rien de pire ».

Prêt à tourner la page, l'ancien joueur de l'Udinese assure ne pas faire de son cas un problème financier et espère convaincre un club de le prendre : « Je peux venir libre, Nantes me laissera partir sans indemnité si un club vient. Je suis déterminé et prêt à reprendre, à retrouver la vie de groupe et surtout le goût de la compétition, le public, car c’est ça qui nous fait vibrer. J’ai de l’expérience, j’ai participé à 4 CAN, j’ai joué en Serie A, en Premier League, en Ligue 1, je veux mettre tout ça à profit pour aider mon prochain club et relever ce défi ».