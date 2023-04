FC Nantes - Mercato : un cador de Ligue 1 contrarie l’OM pour Alban Lafont

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

La finale de la Coupe de France aura lieu demain à Saint-Denis entre le FC Nantes et le Toulouse FC (21h). Au-delà de ce match couperet, Alban Lafont (24 ans) doit penser à son avenir personnel et savoir s’il veut à un cran supérieur la saison prochaine. Comme Ludovic Blas, le gardien des Canaris est apprécié, notamment du côté de l’OM, et figure sur la short-list de nombreux clubs, en France et à l’étranger.