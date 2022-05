FC Nantes - Mercato : un cador de Ligue 2 comme première recrue de l’été ?

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Le FC Nantes ne veut pas perdre de temps. Conscient que l’effectif sera à revoir cet été, au gré des fins de contrats, Antoine Kombouaré souhaite se renforcer le plus tôt possible pour éviter de connaître un nouveau panic buy cher à son président Waldemar Kita.

Pour ce faire, RMC Sport croit savoir qu’une première piste a vu le jour en Ligue 2. Récemment mis à l'honneur lors des Trophées UNFP, puisqu'il a terminé dans l'équipe type de la saison de L2, le milieu offensif comorien de Guingamp Youssouf M'Changama (31 ans) serait ainsi dans le viseur du FC Nantes.

Les Canaris veulent attirer cet été l'ancien joueur de Marseille Consolat, en fin de contrat avec le club breton et qui a également été récompensé par le plus beau but de l'exercice écoulé. En 33 matches, M'Changama a marqué 9 buts et délivré 15 passes décisives.

INFO @RMCsport MERCATO Le #FCNantes veut Youssouf M'Changama. Le milieu de terrain, qui est libre après une bonne saison à @EAGuingamp , serait une priorité d'Antoine Kombouaré. — David Phelippeau (@dphelippeau) May 24, 2022

Pour résumer Très investi au FC Nantes, surtout depuis qu’il a annoncé sa continuité sur le banc la saison prochaine, Antoine Kombouaré ne veut pas être pris de court au mercato estival et cible une première recrue : Youssouf M'Changama (EA Guingamp, 31 ans)

Bastien Aubert

Rédacteur