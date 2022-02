Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Présent en conférence de presse ce vendredi, le défenseur passé par Manchester United (31 ans) a évoqué sa situation : « J'ai envie de rester ici, pour moi et pour toute ma famille. J'adore la ville. Je pense déjà à terminer la saison ici et après, on verra ».

Le frère jumeau de l'ancien joueur de l'OL Rafael a d'ailleurs reconnu que des discussions avaient été amorcés autour d'une prolongation.

Arrivé à Nantes en 2018, Fabio a disputé 75 matchs en trois saisons et demi avec les Canaris.

