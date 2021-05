FC Nantes – Mercato : un cadre de Kombouaré scelle son avenir chez les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

Si le FC Nantes est encore 18e et barragiste, les Canaris ont quand même de bonnes chances d'aller chercher le maintien. Les hommes d'Antoine Kombouaré, qui restent sur quatre succès consécutifs en Ligue 1, reçoivent Montpellier lors de l'ultime journée et sont maîtres de leur destin. Ensuite, il sera temps de tirer le bilan et de parler d'avenir pour chaque membre de l'effectif mais Sébastien Corchia a déjà une petite idée de ce qu'il fera l'an prochain.

Corchia : « L'an prochain ? Je me vois ici »

En conférence de presse hier, l'ancien joueur du FC Séville a fait savoir qu'il était très heureux dans la Cité des Ducs : « Je suis très reconnaissant envers le club. Ils m’ont fait confiance, donc sur le terrain, j’ai vraiment envie de rendre cette confiance, de tout donner. Je me sens très bien dans ce club. C’est pour ça aussi que j’ai envie de maintenir le club en Ligue 1 ».

S'il a conscience qu'une descente pourrait « changer l'avenir de tous les joueurs » et être un « tournant » dans sa carrière, le latéral de 30 ans – sous contrat contrat jusqu'en 2023 – a été très clair : « Je me sens bien ici. Je me vois ici, j’aime le club, donc oui je me vois continuer ici ».