FC Nantes - Mercato : un cadre décidé à rester une saison de plus ?

Très ambitieux, Alban Lafont aimerait jouer au sein d'une équipe disputant l'Europe. Autant dire que ses deux saisons passée à jouer le maintien avec le FC Nantes ne l'avaient pas forcément emballé. Même si Waldemar Kita a levé son option d'achat de 7 M€ auprès de la Fiorentina, 'ancien Toulousain espérait donc aller voir ailleurs cet été.

Rien de concret avec les clubs intéressés

Mais, premier accroc au plan, Waldemar Kita a déclaré dans une interview à L'Equipe qu'il souhaitait le conserver. Et le président des Canaris a un atout dans sa manche avec cette option d'achat levée qui a abouti à un contrat jusqu'en 2024. Les courtisans de l'international Espoirs devraient donc payer une indemnité estimée à 10 M€.

Le deuxième accroc, c'est que, comme nous l'avions relayé il y a quelques jours, les pistes les plus chaudes pour Lafont mènent à une impasse. Un proche du gardien de but nous a confié qu'il n'y avait rien de concret et qu'il envisageait désormais de rester une année de plus. Tout en rappelant que le mercato est encore ouvert jusqu'au 31 août et que tout peut arriver d'ici là…

