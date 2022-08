FC Nantes - Mercato : un champion du monde bientôt à Nantes ?

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Après avoir mis la pression sur la direction du FC Nantes au mercato, Antoine Kombouaré a calmé le jeu hier soir. « J'ai donné ma position, maintenant, je n'ai pas envie de parler Mercato. Il y a tellement de choses dans ce match que le Mercato est très loin, a-t-il lancé après la défaite à Marseille (1-2). Pendant quelques jours, on va avoir mal à la tête. Je n'apprends pas des défaites. Jamais... Mais je félicite quand même les joueurs. Il paraît que Marseille est une grande équipe, on les a fait douter. »

Si le coach du FC Nantes refuse donc de reparler du mercato jusqu’à nouvel ordre, les rumeurs continuent à affluer à la Jonelière. La dernière en date se nomme Djibril Sidibé, sans club depuis son départ de l'AS Monaco cet été. « Sidibé ciblé au poste de latéral droit, a sorti le compte Le canari déplumé. Le joueur est actuellement libre de tout contrat mais dispose également d’offres en Championship, à suivre donc.

« Kita veut Sidibé ! Il y a bien des discussions en cours »; a confirmé Inside Mercato. Interrogé sur la rumeur Sidibé (30 ans), Emmanuel Merceron a été beaucoup moins catégorique mais n’a pas fermé la porte non plus : « On me dit qu'il n'y a rien avec Sidibé de mon côté. À confirmer. »