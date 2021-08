FC Nantes - Mercato : une offensive de dernière minute à craindre pour Kolo Muani ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Randal Kolo-Muani direction Francfort ? Selon les informations de Foot Mercato, l’attaquant du FC Nantes qui a fait son retour ce vendredi face à l’OL après avoir été touché au mollet face à Metz peut encore vivre des derniers jours agités. Sortant d'une saison réussie (10 buts) et d'une participation aux JO avec l'équipe de France Espoirs, RKM - qui arrive en fin de contrat dans un an - est toujours susceptible de partir, Waldemar Kita n'étant pas contre réaliser une opération financière plutôt que de le laisser partir libre dans un an.

Si le joueur a confié de son coté voir son avenir chez les Canaris au moins pour cette saison à L’Equipe - «Je sais que je vais faire la saison avec Nantes» - son profil polyvalent pouvant évoluer dans l’axe et sur les ailes plait à l’Eintracht Francfort. L'info n'est pas nouvelle mais le journaliste de Foot Mercato Santi Aouna assure que les Allemands « pourrait tenter une offensive d’ici à la fin du mercato ». Encore quelques jours de stress pour les supporters nantais. Pour rappel, Nantes attend au moins 10 M€ pour l'ancien Boulonnais.

🚨Info : #Francfort pourrait passer à l'offensive d'ici la fin du mercato pour Randal Kolo Muani 🇫🇷.https://t.co/psZYvDOal8 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 27, 2021