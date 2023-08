Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Ce samedi, le média italien L'Unione Sarda annonce un double intérêt de Cagliari pour des joueurs nantais. Les Rossoblu ne veulent pas recruter deux Canaris mais soit l'un soit l'autre. Et cet intérêt n'est pas anodin : l'équipe sarde est entraînée par Claudio Ranieri, qui a officié au FC Nantes en 2017-18 et connaît bien sa cible principale : Andrei Girotto.

Cagliari préfère Girotto mais pourrait opter pour Castelletto

Seulement, comme l'explique le média, l'Italo-Brésilien est tout proche de s'engager avec un club saoudien. Pas grave pour Cagliari, où le directeur sportif, Nereo Bonato, a flashé sur un autre Canari, Jean-Charles Castelletto. La priorité des Sardes reste cependant Girotto, dont l'indemnité sera forcément plus faible puisqu'il ne lui reste qu'une année de contrat. Alors que Castelletto est à la fois plus jeune (28 ans contre 31 à son partenaire) et sous contrat jusqu'en 2026.

