FC Nantes - Mercato : un club huppé veut détourner Kolo Muani de Francfort

En fin de contrat en juin 2022 au FC Nantes, Randal Kolo Muani (22 ans) ne poursuivra pas avec les Canaris. Si la grosse tendance est que l'international Espoirs s'engage avec l'Eintracht Francfort en Bundesliga, certains clubs ne désespèrent pas de convaincre le jeune Nantais de changer de cap. C'est notamment le cas de Galatasaray.

Galatasaray veut convaincre Nantes et RKM en janvier

Selon le quotidien turc Fotomaç, le club stambouliote a envie de griller la concurrence. Une concurrence forte qui concerne également quelques mastodontes européens comme le Bayern Munich ou encore Tottenham. Pour se faire, Galatasaray est même prêt à draguer le FC Nantes pour un transfert en janvier.

Le média du Bosphore explique même que les dirigeants locaux sont assez confiants, persuadés d'être en capacité de convaincre Randal Kolo Muani de quitter Nantes six mois avant la fin de son contrat. Pas simple quand on sait que « RKM » annonce aujourd'hui - et à qui veut l'entendre - qu'il souhaite finir la saison dans la Cité des Ducs...