FC Nantes Mercato : un compatriote de Mohamed en approche ?

Cette semaine, deux rumeurs concernant un même poste ont agité l'actualité du FC Nantes. Ce qui n'est peut-être pas anodin... La première, c'est que, malgré de très bonnes performances depuis son retour dans le onze de départ, Nicolas Pallois ne devrait pas être conservé, lui qui sera en fin de contrat en juin. Après sept saisons chez les Canaris, le défenseur central de 36 ans ne sera pas prolongé.

Abdelmonem est titulaire en sélection égyptienne

A sa place pourrait débarquer un compatriote de Mostafa Mohamed ! Un journaliste africain assure que les négociations entre le FC Nantes et le géant égyptien Al Ahly sont bien avancées concernant le recrutement de Mohamed Abdelmonem (25 ans). International égyptien, il vient de prendre part à la CAN, au cours de laquelle il a été titulaire lors de chacun des quatre matches. En plus de son apport au niveau défensif, Abdelmonem contribuerait à aider Mohamed à bien s'intégrer en Loire-Atlantique, et vice versa.

