FC Nantes - Mercato : un concurrent très populaire pour Merlin au Celtic

Révélée hier par le quotidien écossais Daily Mail, la piste Quentin Merlin au Celtic serait bien réelle. Une somme de 8 M€ a été avancée par le média et largement relayée en France mais elle correspond uniquement à la valeur du piston gauche sur Transfermarkt. Généralement avares en matière de transferts, les dirigeants du Celtic, s'ils sont bien intéressés par le Français, ne débuteront pas les enchères aussi haut. Surtout qu'ils visent un autre latéral gauche très apprécié de leurs supporters...

Ce joueur, c'est Kieran Tierney. Formé au Celtic, où il a joué pendant 14 ans, l'international écossais a été transféré à Arsenal en 2019 mais il n'y est plus titulaire. Un départ est souhaité pour cet été et Newcastle s'est mis sur les rangs. Mais les Bhoyz et surtout Rodgers aimeraient le faire revenir au bercail. Cette piste aurait les faveurs de tout le monde, surtout que Tierney connaît déjà bien le club ainsi que le championnat écossais, sans compter qu'il permettrait au Celtic de cadrer avec les nouvelles normes de l'UEFA, qui réclame des joueurs formés "localement" sur les feuilles de match en Champions League...

Morning Gossip: Gustaf Lagerbielke medical set as deal about to be finalised with Elfsborg. Speculation regarding a move for Nantes left wing-back Quentin Merlin. Highly regarded his fee may be a stumbling block. Linked with Ryan Fraser who is not wanted at Newcastle HH pic.twitter.com/KdnnAMOBlj