FC Nantes - Mercato : un crack a envoyé bouler Kita et Bayat, il devient l’idole des supporters !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le FC Nantes a marqué dimanche à Angers sur ses quatre tirs cadrés, donnant l’impression d’avoir appris de ses erreurs passées (4-1). Randal Kolo Muani pourrait incarner à lui tout seule cette nouvelle donne, lui qui a réalisé un match très complet en Anjou.

« C’est l’attaquant qui m’avait le plus impressionné la saison dernière, a déjà confié le défenseur du SCO Romain Thomas. Il a tout : il est grand, il va vite, il a une bonne protection de balle… Au niveau des qualités intrinsèques, je le mets dans le top 5 des attaquants de Ligue 1. »

« Randal, nouveau héros des Jaunes et Verts »

Ce constat, à chaud, est partagé par la quasi intégralité des suiveurs les plus assidus du FC Nantes. Emmanuel Merceron en premier lieu. « Il a résisté à Kita-Bayat, il les a envoyé se faire fou***, il dribble, il marque, il fait des passes décisives, il embrasse l’affreux logo. Randal, nouveau héros des Jaunes et Verts », a résumé l’insider sur Twitter.

Michel Ker Zadarian, autre twittos influent de la communauté nantaise, ne dit pas autre chose : « Kolo Muani, seule raison valable de rester encore concerné par ce club, et dire que l'autre tocard voulait le dégager coûte que coûte après son prêt à Boulogne. »

David Phelippeau, journaliste de 20 Minutes, a salué le potentiel de Kolo Muani : « Kombouaré voulait de l’efficacité, il a été servi. Kolo Muani, c’est très, très fort. » Jean-Marcel Boudard, journaliste d’Ouest France, a le mot de la fin : « Kolo Muani, il faut profiter et savourer. Je ne sais pas si on reverra un attaquant de cette classe là. Nantes doit en sortir un tous les 15 ans. Et encore... »

