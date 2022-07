FC Nantes – Mercato : un défenseur du FC Metz a été proposé aux Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Il y a quelques jours, le journaliste tunisien Walid El Mechri annonçait que le FC Nantes était sur les rangs pour accueillir le défenseur des Aigles de Carthage Dylan Bronn (FC Metz, 27 ans). Une piste qui a fait long feu puisqu'Antoine Kombouaré a expliqué en conférence de presse que, suite à l'arrivée de Moussa Sissoko, le secteur défensif des Canaris était complet.

Il semblerait que ce soit surtout l'entourage de Dylan Bronn qui pousse pour un départ en Ligue 1. L'excellent site de supporters Lets Go Metz confirme en effet que le défenseur des Grenats est bien un instance de départ et que, si Watford est évoqué, c'est bien dans l'élite française que Bronn cherche à rebondir et que ses conseillers le proposent.

A priori, et sauf départ de Jean-Charles Castelletto, ce ne sera pas du côté du FC Nantes...

