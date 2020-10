FC Nantes - Mercato : un échec industriel signé Kita plombe Gourcuff

Il a pu arriver à Waldemar Kita et ses équipes être inspirés au niveau du recrutement. Diego Carlos, Moses Simon ou encore Lucas Lima peuvent ainsi être rangés dans la catégorie des jolis coups réalisés par les Canaris au mercato.

A contrario, les supporters préfèrent retenir les échecs dans ce même domaine. À coup sûr, Anthony Limbombe en ferait partie. Recruté à prix d’or par Kita au Standard de Liège à l’été 2018, le milieu de terrain belge n’a jamais vraiment confirmé les attentes placées en lui.

Limbombe coûte cher au FC Nantes

Arrivé au FC Nantes en traînant des pieds, Limbombe a aussi vu son intégration gangrénée par les pépins physiques. C’est encore le cas cette semaine, et cela l’empêchera de prendre part au match contre le Stade Brestois dimanche à la Beaujoire (15h). « Ça devient un sketch Limbombé. Accident industriel », a lancé l’insider Emmanuel Merceron sur Twitter. Et, au vu des réponses, on ne peut pas dire que le débat laisse beaucoup plus de place aux défenseurs du Belge...