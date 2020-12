FC Nantes - Mercato : un énorme flop estival pointé du doigt

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le fusil Gourcuff ayant fini par sauter, les supporters du FC Nantes aimeraient désormais inciter Waldemar Kita à vendre le club. Sa gestion, depuis son arrivée il y a 13 ans, est très critiquée depuis le début mais il semblerait que cette première partie de saison complètement ratée ait définitivement rompu le lien avec les amoureux du club. Cependant, les journalistes du podcast "Sans Contrôle" ont estimé que les joueurs avaient également une grande part de responsabilité dans la débâcle nantaise. Cette semaine, ils ont notamment ciblé l'Espagnol Pedro Chirivella, recruté l'été dernier à la fin de son contrat à Liverpool.

"Gourcuff le trouvait complètement perdu"

Pierre-Arnaud Bard, de Presse Océan, a déclaré à son sujet : « Je n’en attendais pas à grand-chose quand il est arrivé. Je n’ai pas compris son recrutement durant l’été car le milieu de terrain est l’un des secteurs de jeu les plus pourvus du FC Nantes. En plus, il est arrivé alors que l’émergence de Batista Mendy était programmée et voilà que ce dernier est aujourd’hui au placard. (Ironique) Chirivella, c’est vraiment un super choix parce qu’il a signé quatre ans (trois, en fait), ce qui veut dire qu’on va l’avoir pour longtemps alors que Batista Mendy va se barrer pour zéro ans. »

Ce à quoi son confrère d'Ouest France Jean-Marcel Boudard a ajouté : « Christian Gourcuff nous avait avoué après un match qu’il le trouvait complètement perdu sur le terrain ». Le quatuor de journalistes a notamment souligné le manque d'impact sur le jeu de l'Espagnol, qui perd une quantité industrielle de ballons. Une idée de joueur à changer pour Patrick Collot ?