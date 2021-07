FC Nantes - Mercato : un énorme flop prend définitivement la porte

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Pour espérer sortir le FC Nantes de sa torpeur, Antoine Kombouaré va avoir besoin de sang neuf. Et qui dit recrues dit moyens financiers. Pour cela, Waldemar Kita et les dirigeants nantais doivent vendre plusieurs joueurs, et si possible pas que des titulaires comme Imran Louza, cédé à Watford avant même que le mercato n'ouvre ses portes.

Justement, une bonne nouvelle est arrivée du Brésil. Le RB Bragantino, sponsorisé par la boisson énergisante Red Bull, a annoncé avoir levé l'option d'achat qu'il possédait pour Lucas Evangelista. Le milieu de terrain y a été prêté la saison écoulée, il y a joué 45 matches, inscrivant 5 buts. Le FC Nantes récupère 1,5 M€ dans l'histoire. C'est pas mal mais c'est quand même loin des 4 M€ investis à l'été 2018 pour l'arracher à l'Udinese…

Lucas Evangelista em definitivo no RB Bragantino por 1,6 milhões de euros.

O médio de 26 anos pertencia ao FC Nantes.

Em Portugal, o atleta já vestiu as camisolas do Estoril Praia e Vitória SC. pic.twitter.com/3bRcXJvjr7 — Diário de Transferências (@DTransferencias) July 1, 2021