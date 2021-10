FC Nantes - Mercato : un ex attaquant des Canaris débarque à Vannes (officiel)

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

En ce moment, les anciens du FC Nantes s'exportent plutôt bien dans les divisions inférieures françaises. Après Préjuce Nakoulma, qui a rejoint Eddy Capron et Oswaldo Viscarrondo à Sautron (N3), et Chaker Alhadhur, qui a signé à Ajaccio (L2) vendredi, c'est au tour de l'attaquant Jonathan N'Sondé (25 ans) de rebondir en National 2.

Passé par le centre de formation du FCN et sa réserve sans jamais avoir eu sa chance en pro, l'attaquant a fait son trou à Sannois Saint-Gratien, Fréjus Saint-Raphaël puis dans le club de Mourad Boudjellal à Hyères FC avant d'atterrir ces dernières heures du côté du Vannes OC, actuellement huitième dans son groupe de National 2.

N'Sondé signe à Vannes

