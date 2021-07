Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Plus gros transfert de l'histoire du club (environ 10 M€), Anthony Limbombe (26 ans) compte aujourd'hui parmi les flops les plus retentissants dans l'histoire récente du FC Nantes. Il faut dire que l'international belge, ramené par Mogi Bayat, a davantage fréquenté l'infirmerie des Canaris que le terrain, lui qui reste sur une saison blanche suite à une blessure à l'aine.

Si du côté du FC Nantes, on est loin d'être fermé à l'idée d'un départ de l'ancien joueur de Bruges, Anthony Limbombe est de son côté revanchard et désireux de se relancer sur les bords de l'Erdre. « Le club a investi beaucoup d’argent et j’ai envie de redonner cette confiance, en jouant, en marquant, en faisant des passes décisives. Dans l’optique, le moment venu, c’est-à-dire dans un, deux ou trois ans, de refaire un transfert pour que le club récupère son argent et que tout le monde soit content (…) J’ai envie de rester cette année, pour un jour partir par la grande porte », a glissé l'intéressé à Ouest-France.

Antoine Kombouaré souhaite le garder

L'international belge ne regrette à aucun moment son choix de carrière : « Au moment de faire ce choix, à Bruges, je n’étais pas obligé de partir. Mais c’était vraiment mon souhait, et j’assume tout à 100 %. J’aurais peut-être pu faire un autre choix, mais dans la vie, on ne sait jamais ce qui nous attend. J’ai choisi la France pour la langue déjà, mais aussi car j’avais un bon feeling avec le FC Nantes, un grand club, bien réputé ».

Anthony Limbombe estime que le jour de son départ n'est pas encore arrivé, lui qui garde la confiance d'Antoine Kombouaré malgré tout : « J’ai eu un entretien avec le coach et il m’a dit qu’il serait heureux que je reste. J’espère que le coach va me faire confiance. J’aime beaucoup son travail et j’espère qu’on va réaliser de bonnes choses cette année ».