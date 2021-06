FC Nantes - Mercato : un flop magistral pourrait coûter cher

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

Ça aurait pu être un super coup, une renaissance, c'est finalement un énorme flop. Et en plus de ça, ça pourrait cher au FC Nantes. Arrivé l'été dernier en Loire-Atlantique après un prêt calamiteux à Leeds, Jean-Kévin Augustin était censé être en forme et libre. Il n'était ni l'un, ni l'autre. Tellement loin de son meilleur niveau qu'aucun des quatre entraîneurs s'étant succédés sur le banc des Canaris la saison passée n'a cru bon devoir lui donner sa chance. Au final, il n'a joué que 33 minutes pour 0 but inscrit.

Le FCN ne risque pas de sanction

Et le pire, donc, c'est qu'il n'était finalement pas libre. En cause, un litige entre le RB Leipzig et Leeds United. En janvier 2020, après six mois déjà calamiteux à Monaco, l'ancien Parisien est prêté par le club allemand à l'équipe de Marcelo Bielsa, alors en Deuxième division anglaise, avec une option d'achat plutôt floue. En gros, si Augustin permettait à Leeds de remonter, l'option était levée.

Mais l'attaquant a peu joué sous les ordres du Loco, si bien que Leeds l'a renvoyé à Leipzig. Mais le RB n'en voulait plus, arguant qu'il n'était plus sous contrat vu que les Anglais avaient automatiquement l'option avec leur promotion. Nantes a profité du flou ambiant pour le recruter. Mais la FIFA vient d'annoncer que Leipzig avait bien raison. Augustin était donc sous contrat avec Leeds quand le FCN l'a fait venir. Il aurait dû payer une indemnité. Néanmoins, un appel est possible et, surtout, les Canaris ne sont qu'une tierce partie de ce conflit. En conséquence, il ne risque théoriquement pas de sanction. Juste de devoir payer une indemnité. Mais vu les prestations d'Augustin depuis quatre ans…