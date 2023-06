FC Nantes - Mercato : un gardien pisté, signe que Lafont va partir ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé l'information selon laquelle le nom d'Alban Lafont figurerait sur les tablettes de Tottenham. Les Spurs sont à la recherche d'un successeur d'Hugo Lloris et il ciblerait cinq gardiens, dont le Canari. Ce dernier voudrait quitter la Maison Jaune après quatre saisons, dont une dernière éprouvante pour lui, qui l'a vu lutter pour le maintien en L1, s'incliner lourdement en finale de Coupe de France (1-5 face à Toulouse) et perdre son brassard de capitaine après le départ d'Antoine Kombouaré.

Descamps promu n°1 ?

Et justement, une information sortie par Mohamed Toubache-Ter ce soir accrédite la thèse d'un départ de Lafont. L'insider assure que le FC Nantes suit le dossier du jeune gardien Hugo Barbet (21 ans), dont Guingamp ne voudrait plus après un prêt d'une saison à Borgo. Son recrutement impliquerait une promotion de Rémy Descamps au statut de titulaire et donc le départ de Lafont...

La fiche d'Alban Lafont

Pour résumer Alban Lafont voudrait changer d'air après quatre années au FC Nantes. Signe qu'il pourrait y avoir du changement dans la hiérarchie des gardiens chez les Canaris, le jeune Hugo Barbet (21 ans, Guingamp) est dans le viseur.

