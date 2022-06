FC Nantes - Mercato : un Girondin autre que Hwang se serait offert aux Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

La rivalité entre le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux a longtemps été telle que des transferts dans un sens ou dans l'autre étaient rares. Mais avec la relégation des Aquitains, la donne pourrait changer. Pour commencer, il a été question d'un intérêt des tenants de la Coupe de France pour l'attaquant sud-coréen Hwang Ui-jo, rare satisfaction bordelaise de l'exercice écoulé. Et on a appris ce mardi qu'un autre joueur au scapulaire a proposé de remonter la côte Atlantique.

Ce joueur, c'est Benoît Costil. Le gardien de 34 ans a officialisé ce jour son départ du FCGB, où il a été mis à l'écart au début du printemps après une altercation avec des supporters ayant des répercussions assez catastrophiques sur l'effectif. Lui qui est désireux de se rapprocher de la Bretagne aurait proposé ses services au FC Nantes, qui n'aurait pas donné suite pour le moment. Et pour cause puisqu'avec Alban Lafont, le FCN tient un titulaire inamovible. Mais une rumeur annonçait dernièrement que Mogi Bayat tentait de transférer l'ancien Toulousain. Les contacts avec Costil pourraient donc être relancés dans quelques semaines...

c'est pas impossible mais pour l'instant Alban Lafont est tjrs là... — David Phelippeau (@dphelippeau) June 7, 2022

Pour résumer Le FC Nantes aurait reçu une proposition de services de la part de Benoît Costil, qui vient de résilier son contrat avec les Girondins de Bordeaux. Il n'aurait pas donné suite, quand bien même une rumeur annonce que Mogi Bayat tente de transférer Alban Lafont.

Raphaël Nouet

Rédacteur