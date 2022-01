FC Nantes - Mercato : un jeune lancé par Kombouaré promis à un grand avenir ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Antoine Kombouaré n’avait pas le choix. Vendredi, l’entraîneur du FC Nantes avait décidé de titulariser Abdoulaye Sylla pour la première en L1 à Nice (1-2). Avec le recul, on ne peut pas dire que le jeune défenseur central ait réussit ses premiers pas dans l’élite, avec une main qui provoque le penalty à l’origine du premier but et une erreur sur le deuxième but de Kephren Thuram.

Malgré ses déboires azuréens, le jeune défenseur de 20 ans a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers du FC Nantes. Notamment d’Andrei Girotto, qui l’a accompagné durant 80 minutes en défense centrale. Le Brésilien (29 ans) lui prédit un avenir doré à grosse dose de travail.

« Il doit évoluer, a commenté Girotto dans les colonnes d'Ouest France. Il travaille et je pense qu’il va bien évoluer pendant sa carrière. On a essayé de le soutenir au maximum pour qu’il se sente confortable. Il faut travailler à chaque entraînement pour progresser. »

