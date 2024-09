FC Nantes Mercato : un joueur du PSG a refusé les Canaris !

Comme nous vous l'avons relayé plus tôt dans la semaine, Ayman Kari pourrait quitter le Paris Saint-Germain d'ici la fermeture du mercato estival dans tous les championnats. Mais le joueur prêté la saison dernière à Lorient n'a toujours pas trouvé de nouveau club. Ce n'est pourtant pas les courtisans qui manquait.

Le FC Nantes a tenté de recruter Kari cet été !

En effet, selon les informations de Foot Mercato, le FC Nantes et des clubs de Premier League dont les noms n'ont pas filtré auraient formulés des offres cet été pour recruter le milieu de terrain parisien. Mais ce dernier, qui n'entre pas dans les plans de Luis Enrique, aurait repoussé les avances des Canaris et des écuries anglaises et serait aujourd'hui prêt à rester un an sans jouer au PSG pour partir libre l'été prochain et obtenir une prime à la signature.

Exclu FM 🔴🔵 : Ayman Kari est dans l’impasse 🚫



▪️revenu d’un prêt du FC Lorient, le milieu de 19 ans n’entre pas dans les plans de Luis Enrique

▪️il a refusé plusieurs offres au cours de l’été (formations de Ligue 1 dont Nantes et club de PL)

▪️le joueur, qui s’entraîne… pic.twitter.com/fTRYa1peTi — Josué Cassé (@CasseJosue) September 7, 2024

