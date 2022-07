FC Nantes - Mercato : Kombouaré attend encore un latéral gauche et un troisième attaquant

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Le FC Nantes tient sa deuxième recrue offensive. Après la venue d’Evann Guessand (Nice), les Canaris ont officialisé il y a huit jours celle de l’attaquant Mostafa Mohamed, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. En plus de l’arrivée de Mohamed, le FC Nantes attend d’autres renforts au mercato. Notamment en attaque. « Si possibilité de faire un troisième attaquant, ils ne s’en priveront pas, a révélé David Phelippeau ce vendredi sur son compte Twitter. Auparavant, Emmanuel Merceron a fait savoir que les dirigeants du FC Nantes ne seraient pas non plus contre la signature d'un latéral gauche pour compléter l’effectif d’Antoine Kombouaré. « Pas forcément piston gauche. Mais latéral gauche. AK n'oublie pas son 4231 si Blas et Simon restent », a récemment glissé l’insider. Par ailleurs, le coach du FC Nantes a livré ses attentes avant le Trophée des Champions, dimanche contre le PSG à Tel Aviv (20h). « C'est une chance, on a une opportunité de gagner un trophée. On va donner tout ce qu'on a pour gagner, a-t-il affirmé. Le PSG ? On voit un groupe qui travaille bien, qui découvre son entraîneur, ils font des bons matches... il y a du monde tout le temps. Je m'attends à avoir une belle équipe. » Oui si possibilité de faire un 3e attaquant ils ne s’en priveront pas — David Phelippeau (@dphelippeau) July 29, 2022

Pour résumer Si le FC Nantes s’est montré plutôt actif en terme de recrutement, cela ne signifie pas que les Canaris se tourneront les pouces pour la suite du marché estival. Deux recrues, au moins, sont encore attendues : un attaquant et un latéral gauche.

