FC Nantes – Mercato : un lofteur de Kombouaré vers l'Italie, un autre proche de la sortie !

Comme prévu, la fin du Mercato du FC Nantes devrait être agité. Plusieurs éléments, placés dans le loft dès le début de la préparation par Antoine Kombouaré, sont invités au départ. Si la situation est compliquée pour Bridge Ndilu, Jean-Kévin Augustin ou encore Molla Wagué (pour qui ça ne se bouscule pas), deux indésirables sont aujourd'hui proche d'un départ.

Touré vers le Genoa...

Confirmant les informations de Sky Italia, Ouest-France confirme que l'ancien capitaine Abdoulaye Touré (27 ans) est proche d'un départ au Genoa. Alors que les sources italiennes parlent d'un transfert à 3,5 M€ et d'un contrat de trois ans, le quotidien ligérien se veut plus mesuré et évoque une offre de 1,5 M€. Un tarif toutefois bien inférieur aux exigences du FCN il y a encore un an de ça (10 M€) pour le natif de Malakoff. Une issue favorable est attendue même si le natif de Malakoff n'a pas encore donné sa réponse au club italien.

… Et Bamba prêté en France ?

Autre départ potentiel : celui de Kader Bamba, écarté par Antoine Kombouaré suite à son comportement en fin de saison dernière. Ouest-France évoque des offres de prêt de Troyes mais aussi de Caen et Guingamp en Ligue 2. Affaires à suivre.