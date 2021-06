FC Nantes - Mercato : un nouveau départ est acté, Kita va gratter un joli chèque

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

En raison du choc de l’Euro entre la France et l’Allemagne (1-0), l’information est passée inaperçue. Pourtant, le FC Nantes a bel et bien officialisé un départ hier soir sur Twitter : « Le FC Nantes et le Pau Football Club ont trouvé un accord pour le transfert définitif d’Alexandre Olliero. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite de ta carrière Alexandre. »

Quelques minutes avant ce message, David Phelippeau avait sorti l’information en donnant une précision de taille : « Alexandre Olliero (25 ans) devrait quitter définitivement le FC Nantes. Il devrait signer trois ans à Pau (Ligue 2) où il était prêté la saison dernière... J’ai oublié mais le FC Nantes touchera un % à la revente... »

Si le pourcentage en question n’a pas été révélé et ne devrait pas être pharaonique, nul doute qu’il devrait un jour être le bienvenu pour renflouer les caisses du FC Nantes en cas de revente du désormais ex portier des Canaris.

