FC Nantes – Mercato : un premier départ de poids se confirme, Domenech impliqué ?

C'est une habitude du côté du FC Nantes, difficile de passer un Mercato sans quelques petites surprises. En attendant de voir si une potentielle recrue pourrait débarquer prochainement, notamment sur le plan offensif, c'est du côté des départs que l'inquiétude est de mise.

En attendant de voir si Imran Louza ou Abdelkader Bamba seront encore là en février, un départ semble se préciser. Goal puis Ouest France ont assuré ce jeudi après-midi que le départ de Mehdi Abeid vers le club saoudien d'Al Nasr serait quasiment conclu. Un accord autour de 1,5 million d'euros aurait été trouvé entre les deux clubs.

Abeid ne serait pas emballé par Domenech

Et un certain Raymond Domenech figurerait parmi les raisons de ce départ qui n'était pas forcément prévu. Si les envies de départ de Mehdi Abeid ne dateraient pas aujourd'hui, l'insider Emmanuel Merceron indique en effet que le joueur serait « peu emballé » par l'arrivée du nouveau coach nantais, et plus globalement refroidi par « l'instabilité chronique du club ». De quoi pousser d'autres joueurs vers un départ ?