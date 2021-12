FC Nantes - Mercato : un premier renfort inattendu est acté, Kombouaré se frotte les mains

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes a enregistré hier soir la signature du premier contrat professionnel de Lohann Doucet (19 ans). Issu de la génération 2002, championne de France des moins de 17 ans en 2019, le jeune milieu relayeur s'est engagé pour trois ans avec son club formateur.

Cet accord s'inscrit dans la vague de signatures lancée il y a quelques mois avec certains joueurs de sa génération (Merlin, Manvelyan, Affamah...). Doucet s'entraîne déjà partiellement avec le groupe pro, dirigé par Antoine Kombouaré, ce qui en dit long sur la confiance que ce dernier a pour lui.

« Heureux et fier de vous annoncer la signature de mon premier contrat professionnel au sein de mon club formateur, confirme Doucet sur Twitter. Merci à ma famille, mes agents et au FC Nantes pour la confiance qu’il m’accorde. Le plus dur commence maintenant… »

