FC Nantes – Mercato : un premier renfort suscite déjà des doutes dans l'effectif de Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

En s'attachant les services du gardien de but Rémy Descamps (ex-Charleroi, 25 ans), le FC Nantes a fait ce qu'il fallait pour combler un éventuel départ dans les buts. Aujourd'hui, le portier formé au PSG débarque en n°2 bis en concurrence directe avec Denis Petric pour remplacer Alban Lafont.

Depuis deux saisons en Belgique, l'ancien gardien de Tours et de Clermont n'a pas laissé un souvenir impérissable du côté de Charleroi où il était parvenu l'an passé à doubler le quadragénaire Nicolas Penneteau.

« On n'a jamais vraiment vu le vrai Rémy Descamps à Charleroi »

Dans Ouest-France, l'ancien joueur belge Alexandre Teklak, désormais consultant pour la RTBF, a donné son avis sur Descamps, qu'il voit encore trop tendre pour un rôle de numéro 1 : « Il n’était pas prêt à ce moment-là. Ce qui a fait que l’on n’a jamais vraiment vu le vrai Rémy Descamps à Charleroi. À l’entraînement, on voyait que c’était un gardien avec un bon pied gauche, à l’aise dans la relance, assez aérien dans ses prises de balles. On sent une bonne formation au niveau technique. En match, notamment lors de ses premières rencontres, il a éprouvé quelques difficultés ».

S'il affiche ouvertement son scepticisme sur le choix du FC Nantes, Alexandre Teklak ne condamne pas encore l'ancien Titi : « Il doit franchir une barrière psychologique, se servir de son gabarit (1,96 m) pour s’imposer. Je crois vraiment que c’est un gardien qui a un potentiel s’il arrive à gagner en assurance, en sérénité, et à devenir rassurant pour ses partenaires ».