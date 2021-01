FC Nantes - Mercato : un prétendant en moins pour Kolo Muani

Le FC Nantes traverse actuellement une grosse zone de turbulence marquée par une défiance toujours plus grande des supporters à l'égard de Waldemar Kita. Et la nomination de Raymond Domenech à la place de Christian Gourcuff n'a pas arrangé les choses. Et comme si ça ne suffisait pas, les Canaris pourraient perdre un ou plusieurs éléments cet hiver, l'identité du nouvel entraîneur n'étant certainement pas étrangère à cette fuite en avant. Parmi eux figure le très prometteur Randal Kolo Muani.

L'Eintracht privilégie Jovic (Real Madrid)

Le Canari de 22 ans figure dans les petits papiers de trois clubs allemands, l'Eintracht Francfort, le RB Leipzig et le Borussia Dortmund. Le premier nommé était le plus chaud mais, bonne nouvelle pour les supporters nantais, il est en passe de réussir à faire revenir Luka Jovic, en situation d'échec au Real Madrid depuis deux ans.

Ce soir, les médias espagnols et allemands annoncent que les négociations pour l'attaquant serbe, qui a explosé à l'Eintracht lors de la saison 2018/19, sont bien avancées. Pour l'insider Emmanuel Merceron, cela enterre de facto la piste Kolo Muani. Hélas pour le FCN, il reste encore deux prétendants allemands, deux clubs avec de gros moyens, habitués à la Champions League et ambitieux.