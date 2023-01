FC Nantes - Mercato : un renfort validé par Kombouaré vient de signer !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Interrogé sur le rôle des jeunes du FC Nantes cette saison, Antoine Kombouaré a été plus malicieux que d’habitude lundi en conférence de presse. Et pour cause : s’il n’a pas forcément pris l’habitude de miser sur eux au FC Nantes, il compte bien en promouvoir quelques-uns. C’est en ce sens que le coach des Canaris a dû valider la signature du premier contrat professionnel de Junior Diaz. Selon Ouest France, le jeune défenseur central de 19 ans a en effet paraphé ce bail jusqu’en 2026.

Podcast Men's Up Life

Diaz dans le groupe contre l’OL

Après sa première entrée dans un match officiel du FC Nantes, samedi contre Vire à l’occasion des 32es de finale de coupe de France (2-0), le Canari a longtemps navigué entre le poste de milieu de terrain récupérateur et la défense centrale. « Kombouaré a rapidement apprécié ce profil athlétique et explosif, ajoute le quotidien régional. Après le gardien Lucas Bonelli et l’attaquant Adel Mahamoud, c’est le troisième élément de la génération 2003 à rejoindre l’effectif professionnel. »

Pour résumer Si Antoine Kombouaré a répété à l’envi qu’il n’avait besoin de personne au mercato et qu’il était pleinement concentré sur la réception de l’OL (19h), le FC Nantes a fait signer un joueur d’avenir : Junior Diaz, âgé de 19 ans.

Bastien Aubert

Rédacteur